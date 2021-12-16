تفوق فريق النصر على جاره الهلال وانتصر عليه بهدفين دون مقابل في لقاء ديربي العاصمة الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تفوق لاعبي العالمي وسيطرتهم الميدانية، وتمكن المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر من وضع بصمته التهديفية الأولى بعد مجهود فردي أكثر من رائع ليسدد كرة قوية تغيرت اتجاهها وتخادع الحارس عبدالله المعيوف (د: 39)، وعاد الهلال قبل نهاية الشوط الأول لمعادلة النتيجة عن طريق مهاجمه بافيتيمبي غوميز ولكن الحكم الإيطالي باولو فاليري ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو لتعرض لاعب النصر عبدالله الخيبري لضربة (كوع) من المهاجم الهلالي ماتيوس بيريرا قبل أن تصل الكرة لغوميز.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء النصر قليلاً للمحافظة على نظافة شباكه، وسط هجمات هلالية خجولة، وتألق قلبا دفاع النصر عبدالإله العمري وعلي لاجامي في التصدي للهجمات الهلالية، وفي الوقت بدل الضائع بدأت هجمة مرتدة جميلة من سلطان الغنام إلى أبوبكر ومن ثم تصل للمنفرد تاليسكا ليواجه الحارس عبدالله المعيوف ويضع الكرة على يساره لتسكن الشباك الهلالية كهدف ثاني للنصر (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز النصر على الهلال بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه السادس ويصل للنقطة 20 ويقفز للمركز الخامس، فيما تلقى الهلال خسارته الأولى في الدوري وتجمد رصيده عند 21 نقطة وفي المركز الرابع.