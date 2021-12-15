تواكب حسابات نادي الإبل في مواقع التواصل الاجتماعي، فعاليات ومنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة في الصياهد الجنوبية، شمال شرق العاصمة السعودية، عبر تغريدات تتضمن صوراً فوتوغرافية ومتحركة، ومقاطع فيديو ترصد جميع ما يحدث في المهرجان.

لمياء الرويسان شابة سعودية تتابع حساب نادي الإبل على تويتر، شاهدت ما ينشره من تغريدات عن المهرجان، ما دفعها إلى الحضور رفقة والدتها إلى الصياهد، لتصبح أول سيدة تقص تذكرة في صالة عرض الملاك، لمشاهدة المنافسات عن قرب.

وقالت الشابة لمياء الرويسان بهذا الصدد: «هذه هي زيارتي الأولى للمهرجان، جاءت فكرتها بعد متابعتي لحساب نادي الإبل في تويتر وما ينشره من معلومات، وقد علمت أن اليوم يشهد عرض منافسات الفحل وإنتاجة في فئة الوضح التي أحبها وقررت المجيء لمشاهدتها».

وأضافت: «ما شاهدته من تنظيم واستقبال يفوق الخيال، وأنصح الجميع بزيارة المهرجان، وأشكر فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان، على إتاحة الفرصة للنساء بالمشاركة».

وقالت والدة لمياء: «مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة حقق أمنيتي بتخصيص شوط للنساء فقط، للمشاركة في فئة الفردي للون المغاتير، وهذا يشجع الكثير من السيدات على المشاركة في هذا الموروث».

وأشارت والدة لمياء، إلى أن ما شاهدته في وسائل الإعلام المختلفة عن أنشطة وفعاليات المهرجان، دفعها إلى اصطحاب ابنتها إليه والاستمتاع بعروضه، رافعة شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقدمانه لخدمة الموروث.