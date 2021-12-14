تزين ملعب مرسول بارك بصور النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا وشعار فريقي برشلونة وبوكا جونيورز إذ عرض قبل انطلاق المباراة فيلم وثائقي قصير يحكي قصة مارادونا وأبرز محطاته التاريخية في كرة القدم ومدى حب وتعلق الجماهير الكروية بفنونه ومهاراته التي احتلت مكانة كبيرة في قلوب الرياضيين سنوات عديدة.

وخصصت فترة الاستراحة بين الشوطين لرسم لوحة فنية عملاقة داخل الملعب رافقتها وصلات غنائية تفاعل معها الجمهور ونقلت مباشرة على شاشة مرسول بارك بنقل ممتع وأيضا عبر طائرة درون التي تتابع تفاصيل الرسم وتناغم واستمتاع الجماهير مع المقطوعات الفنية والغنائية الجميلة التي كان لها أثر في نفوس الحضور.