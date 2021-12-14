توافد عدد كبير من الجماهير لحضور المباراة التي جمعت بين فريقي برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال ناصر المبارك أحد الحضور في المباراة: استمتعنا كثيراً الفريقان قدما مباراة ممتعة وذكرتنا بالنجم الارجنتيني العالمي مارادونا وتمنينا وجوده ونشاهده يلعب على أرض الملعب ويكفينا فخرا بأننا كرمناه على أرضنا ووسط جمهورنا شكراً لمملكتنا الغالية على المبادرة التاريخية وشكراً للمستشار تركي آل الشيخ على مبادرة تكريم مارادونا الاستثنائي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال إبراهيم الخليوي: المباراة في الشوط الأول فريق برشلونة لم يلعب بالتشكيلة الأساسية وفريق بوكا اخطر بكثير وفي الشوط الثاني تغير اللعب واستمتعنا بالمباراة والنتيجة كانت متوقعة.

وأضاف بندر القحطاني: مباراة مفتوحة بين الفريقين التعادل في الشوط الأول كان متوقعا لندرة الهجمات بعكس اللعب المفتوح في الشوط الثاني، واختتم محمد العتيبي حديث الجماهير بقوله: نتمنى في جميع المواسم مباريات بهذا الثقل فكأس مارادونا امتعنا وحقق لنا حلم رؤية فريقين عريقين لعب لهما مارادونا وحقق معهما بطولات. شكراً لوطني والقائمين على هذه البطولة ونطمح باستضافات عالمية جديدة.