توِّج فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني بكأس مارادونا بعد فوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح 2/4 (الأشواط الأصلية 1/1) في اللقاء الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية.شهد اللقاء أجواء رياضية رائعة قبل بدايته بحضور عائلة النجم العالمي الراحل دييجو مارادونا ونجوم الكرة السعودية المعتزلون والحاليون وبعض المحترفين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان وحضور جماهيري كبير، ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا إن الإثارة والندية كانت حاضرة واستمرت في الشوط الثاني ووضع برشلونة بصمته التهديفية أولاً عن طريق فيران جوتغلا بعد تسديدة قوية (د: 51).وعادل لبوكا جونيورز لاعبه اكسيكويل زيبالوس (د: 77)، وفي ركلات الترجيح ابتسم لبوكاجونيورز الذي أحرز لاعبوه 4 ركلات ناجحة فيما أحرز برشلونة ركلتين فقط، ليعلن الحكم السعودي ماجد الشمراني عن نهاية المباراة بفوز بوكا جونيورز على برشلونة بنتيجة 2/4.وجمعت المباراة الفريقين اللذين مثلا جزءا مهما من تاريخ مارادونا في كرة القدم على مستوى بلاده والعالم. وبدأت المباراة في الشوط الأول اللعب مفتوح بين الفريقين ولم يكن هناك هجمات خطيرة تذكر. وفي الشوط الثاني سجل فريق برشلونة هدفه بواسطة فيران جوتغلا وتفوق فريق برشلونة الأسباني في بداية الشوط الثاني وأغلق على فريق بوكا جونيورز اللعب الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي من خلالها سجل هدف التعادل اكسيكويل زيبالوس.وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز بقمصان مكتوب عليها أسماؤهم باللغة العربية في مباراة كأس مارادونا. وشهدت المباراة أول مشاركة للبرازيلي داني ألفيس بعد عودته للبارشا. وتعد هذه هي الزيارة الثانية للفريقين في السعودية وكلا الفريقين في المرة الأولى لم يحققا الفوز، وتعد هذه المباراة هي تكريم للأسطورة الإرجنتيني مارادونا الذي لعب للفريقين العريقين وفعالية من ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.