واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي ضمك تحضيراته على فترتين صباحية ومسائية، لمواجهة الشباب (الأحد) المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى مسيرو فارس الجنوب لتجهيز فريقهم أيضا لمواصلة المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عندما يواجه الباطن في بداية العودة لمنافسات الدوري بعد التوقف الحالي.

وخضع لاعبو الفريق خلال الفترة الصباحية لتدريبات لياقية، فيما فرض المدير الفني الكرواتي كريشمير ريزتش، تدريبات تكتيكية وفنية خلال الفترة المسائية.

من جانبه، يسعى ريزتش إلى تعويض الثنائي الجزائري مصطفى زغبة وهلال سوداني أمام الشباب، في حال تأهلت الجزائر إلى نهائي كأس العرب.

يذكر أن ضمك خضع لمعسكر خارجي في مدينة دبي لمدة 8 أيام، فرض خلاله الجهازان الفني والإداري برنامجا خاصا للاعبين، كما أجرى الفريق مواجهة ودية وحيدة أمام نظيره النصر الإماراتي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.