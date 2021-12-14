ينهي الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها يوم غد (الأربعاء) معسكره الداخلي بمدينة جدة تحت إشراف المدير الفني للفريق السلوفاكي مارتن سيفيلا، حيث خضع اللاعبون لتدريبات لياقية وتكتيكية، وواجه خلال المعسكر نظيره الأهلي ودياً أمس، ووقف سيفيلا على جاهزية لاعبيه خصوصا البدلاء، فيما استعاد الفريق حارسه المغربي عبدالعالي المحمدي بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العرب، وأجرى اللاعبون اليوم تدريبات استرجاعية وعددا من التدريبات اللياقية، واختتم المران بالجري حول الملعب.

وسيغادر الفريق غدا إلى أبها لاستكمال تحضيراته لمواجهة الفيحاء القادمة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي يسبقها مواجهة الفيحاء في منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

من جهة أخرى، تستعد إدارة نادي أبها لإقامة حفل افتتاح لمنشأة النادي خلال الأيام القادمة بعد انتظار دام أكثر من 12 عاما.