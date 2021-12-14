بلغ مجموع جوائز الدوري الرديف لكرة القدم، الذي من المقرر إقامته الموسم القادم، 20 مليون ريال، وسيتم منح مليون ريال لكل نادٍ للإعداد والجاهزية، بمجموع 16 مليون ريال.

فيما سيحصل كل فريق على 15 ألف ريال عن كل فوز يحققه، وسينال الفريق الفائز بالمركز الأول مكافأة مالية بقيمة 200 ألف ريال، وسيحصل الوصيف على 150 ألف ريال، فيما بلغت جائزة المركز الثالث 100 ألف ريال، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ».

وستضم قائمة كل فريق خلال المواجهة الرسمية في الدوري الرديف 20 لاعباً (11 لاعباً أساسياً و9 لاعبين على دكة البدلاء)، فيما سيسمح لجميع اللاعبين الأجانب بالمشاركة في الدوري الرديف عدا خانة حارس المرمى تقتصر فيه المشاركة على اللاعبين المحليين حسب المقترح الأولي في اجتماع الاتحاد السعودي بممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أنه لا تسري العقوبات الانضباطية الصادرة على اللاعب في أي بطولة أخرى على الدوري الرديف، في المقابل تسري العقوبات الانضباطية الصادرة في الدوري الرديف على اللاعب في البطولات الأخرى.



الخطوات الرسمية المقبلة لدوري الرديف:



1- ورشة العمل الأولى (12 ديسمبر 2021)



2- إرسال اللائحة الأولية (16 ديسمبر 2021)



3- الردود على اللائحة (23 ديسمبر 2021)



4- ورشة العمل الثانية (29 ديسمبر 2021)



5- اعتماد اللائحة (2 يناير 2022)