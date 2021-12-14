يراقب ناد عاصمي مصير المفاوضات الاتحادية من أجل تجديد عقد النجم فهد المولد مع ناديه، إذ سيدخل اللاعب «فترة الستة أشهر» في يناير القادم، فيما أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع من داخل البيت الاتحادي أن إدارة النادي فتحت خط المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب جراح الظفيري من أجل تجديد عقده مع العميد.

وكشف المصدر ذاته أن عقد المولد ينتهي في منتصف 2022، وتهدف الإدارة الاتحادية لحسم ملف تجديد عقد اللاعب في الأيام القليلة القادمة، من أجل المحافظة على مكتسبات النادي، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين فسيتم بيع المدة المتبقية من عقد االلاعب مع النادي، وحفظ حقوق العميد.

وأوضح المصدر أن الإدارة الاتحادية تسعى لحسم ملف تجديد عقد اللاعب قبل دخوله «الفترة الحرة»، وستتضح الصورة كاملة في الأيام القليلة القادمة ببقاء اللاعب مع العميد أو الرحيل عن ناديه الحالي.