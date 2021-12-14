رفع فريق الوحدة رصيده إلى 23 نقطة، عقب انتصاره على جدة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى، وقفز من المركز الثامن الى المركز الرابع متساويا في عدد النقاط مع فريق أحد، وصالح فرسان مكة جماهيره الغاضبة من هزيمتين على التوالي من نجران وهجر.

من جهته طالب مدرب الوحدة الحبيب رمضان من اللاعبين بالتركيز في مواجهة (الإثنين) القادم أمام فريق العدالة في الأحساء أحد الفرق المنافسة على المراكز الأمامية، وشدد على مواصلة الانتصارات وعدم الالتفات إلى الخسائر السابقة، قائلا: لدينا الكثير من القدرات الفنية التي تساعدنا على تحقيق الانتصارات والاستمرار نحو تحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في عودة الفريق لدوري الكبار بمشيئة الله.