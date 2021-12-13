كشف مدرب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني سيباستيان باتاجليا لـ«عكاظ» عن سعادته بخوض مباراة كأس مارادونا في العاصمة الرياض ضد فريق برشلونة، مبديًا إعجابه بالتنظيم والاستقبال الرائع.

وقال عن المواجهة المرتقبة «التنظيم رائع ومستمتعون بقدومنا هنا ومتحمسون للعب مباراة كأس مارادونا تكريمًا لهذا اللاعب التاريخي».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض «مرسول بارك».

وأضاف «المواجهة جدًّا صعبة، وسنقدم كل ما لدينا في هذه المباراة، وسنلعب الند للند أمام برشلونة».

وأتبع «سعيد جدًّا بتواجدي في هذا الليلة وهذا التكريم يعني لي الكثير فقد عاصرت مارادونا وعشنا معه لحظات رائعة.. هذا التنظيم والاستقبال الرائع يعني لنا الكثير ونشكر كل من كان خلف تنظيم كأس مارادونا».

وقال الأرجنتيني كارلوس أزكويردوس قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز: «مارادونا يعني لنا الكثير، حقق لنا كأس العالم وعشنا معه طفولتنا».

وكشف تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني أن ثقافة الفريق تعني الفوز في كل المباريات وتحقيق جميع البطولات، وقال «حينما نمثل شعار برشلونة نقدم كل ما لدينا لذلك نسعى للفوز بكأس مارادونا وهذا الهدف الذي حضرنا من أجله إلى السعودية».

وختم «برشلونة ليس بأفضل حالاته لكن لابد أن نكون إيجابيين وهذا الوضع صعب ولكننا سنعمل على تطوير الفريق بكل ما لدينا».