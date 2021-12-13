فقد منتخبنا الوطني للناشئين لقبه كبطل لكأس غرب آسيا الثامنة للناشئين بعد خسارته أمام منتخب اليمن بركلات الترجيح 4/5، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من المنتخبين وتمكن منتخب اليمن من التقدم أولاً عن طريق لاعبه محمد البرواني (د: ٤٧)، وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء أدرك منتخبنا الوطني التعادل عن طريق البديل محمد العيسى (د: ٩٠+٣)، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح ويبتسم الحظ للمنتخب اليمني الذي تمكن لاعبوه من إحراز أربع ركلات من أصل خمس، فيما أحرز منتخبنا الوطني ثلاث ركلات، لينتهي اللقاء بفوز اليمن بكأس اتحاد غرب آسيا وينال الميداليات الذهبية، فيما حل منتخبنا الوطني المركز الثاني والميداليات الفضية.