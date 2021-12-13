زار بطل العالم للعبة (FIFA) وأحد أكثر نجوم الرياضات الإلكترونية متابعةً مساعد الدوسري مركز ريد بُل للأداء الرياضي، الواقع في ضاحية مدينة سالزبورغ النمساوية.وأعرب الدوسري، المعروف بلقب MsDossary7، وأحد أشهر الأبطال في هذا المجال، عن سروره بهذه الزيارة، مؤكّدًا أن الطموح بتحقيق البطولات يتطلّب من الرياضي الجادّ الحرص على التدرّب كما الأبطال. وقال: «حرصت على تطوير صحّتي البدنية والذهنية والغذائية بالتعاون مع خبراء من مركز ريد بُل للأداء الرياضي، وأتطلع إلى تحقيق عودة قوية في منافسات البطولة المقبلة».وتعمل ريد بُل على دعم الرياضيين الشباب الطموحين في جميع أنحاء العالم من خلال سلسلة من المبادرات، والتي يشكل هذا المرفق إحداها. ويُعدّ مركز ريد بُل للأداء الرياضي أحد أبرز المرافق الرياضية العالمية، وهو يستقبل جميع رياضيي ريد بُل ويساعدهم على تحقيق أهدافهم والارتقاء إلى آفاق جديدة في مسيراتهم المهنية. ومن أبرز الرياضيين المعروفين والأعضاء في هذا المركز ماكس فيرستابن، أصغر سائق يخوض سباقات الفورمولا 1، والنمساوي دومينيك ثيم، بطل الدورات الكبرى في كرة المضرب، وسام سندرلاند، الفائز في رالي داكار.وأثنى الدوسري، البالغ من العمر 21 عامًا، على مرافق المركز وتجهيزاته، مبديًا إعجابه بها، وأضاف: «يحتاج كل متنافس إلى العمل الجادّ والتدريب باحتراف من أجل الفوز، وقد ساعدني هذا المركز على استعادة قوتي، وآمل أن أحقق إنجازًا غير مسبوق كالفوز بالعديد من ألقاب بطولة العالم للعبة «فيفا» الإلكترونية».وكان الدوسري فاز في العام 2018 في النهائي الكبير لبطولة «فيفا» الإلكترونية وحصل على لقب أفضل لاعب في الرياضات الإلكترونية في ذلك العام. كذلك فإن هذا اللاعب الفائز ثلاث مرات ببطولة «فيفا ألتيميت تيم» هو أول بطل للدوري الإلكتروني السعودي، وكان دُعي عقب إنجازاته الكبيرة إلى لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.