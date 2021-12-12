تأهل منتخبا الجزائر ومصر لنصف نهائي كأس العرب بعد فوزهما المستحق والصعب على منتخبي المغرب والأردن في الدور ربع النهائي للبطولة.على استاد الثمامة، وبعد مباراة ماراثونية امتدت إلى ركلات الترجيح قاد الحارس المخضرم رايس مبولحي منتخب بلاده الجزائر إلى دور الأربعة بعد تصديه لركلة الترجيح التي سددها كريم بركاوي ليفوز الجزائر على المغرب 7/5 بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدفين لكل منهما، وتقدمت الجزائر أولاً عن طريق ياسين براهيمي (من ركلة جزاء (د: 63)، وعادل للمغرب محمد ناهيري (د: 65)، وفي الأشواط الإضافية تقدمت الجزائر مجدداً عن طريق يوسف بلايلي (د: 102)، وعادل منتخب المغرب عن طريق بدر بانون (د: 111)، وفي ركلات الترجيح تمكن منتخب الجزائر من إحراز الخمس ركلات بنجاح فيما نجح منتخب المغرب في إحراز ثلاث ركلات لينتهي اللقاء بفوز الجزائر وتأهله لنصف النهائي ليقابل منتخب قطر يوم الأربعاء القادم.وعلى استاد الجنوب، تغلب منتخب مصر على نظيره المنتخب الأردني بثلاثة أهداف بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وأحرز أهداف مصر الثلاثة كل من: مروان حمدي (د: 45+1)، أحمد رفعت (د: 99)، مروان داوود (د: 119)، وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر إلى دور الأربعة ويضرب موعداً مع منتخب تونس.