يواصل الباطن تدريباته اليومية بمعسكره المقام بالعاصمة القطرية الدوحة، إذ يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، يهدف من خلالها مدرب الفريق ألين هورفات، لرفع المعدل اللياقي خلال المعسكر، وخاض الفريق مواجهة ودية مع فريق مسيمير القطري انتهت بفوز الباطن بهدفين دون مقابل سجلهما البرازيلي ريناتو تشافيز وعبدالعزيز العرياني. وسيخوض الفريق في ختام معسكره مواجهة ودية أمام العربي القطري يوم الاثنين على أن تعود البعثة يوم الثلاثاء. ويستعد الباطن لمواجهة الحزم يوم 20 من الشهر الحالي في كأس الملك بحفر الباطن على أن يغادر بعدها إلى أبها لمواجهة ضمك يوم 25 من الشهر ذاته ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يذكر بأن الباطن يحتل المركز الثالث عشر بالدوري برصيد 13 نقطة.