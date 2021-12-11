أكد الإماراتي خليل إبراهيم مراقب الاتحاد الدولي للفروسية أن بطولة «قفز السعودية» في ختام أسبوعها الأول التي انطلقت أشواطها الخميس الماضي لفئة (4 نجوم)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر «قفز السعودية» على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، من بطولات الاتحاد الدولي المهمة في الموسم الرياضي الحالي، وهي مؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.وامتدح المراقب الدولي لـ «قفز السعودية» مسؤولي الاتحاد السعودي للفروسية على التنظيم الممتاز على كافة الأصعدة، وقال: «بطولة دولية وكبيرة نجحت السعودية بامتياز في استضافتها وأكدت على نجاحها في التنظيم المميز إن كان في المجالات الرياضية أو المجالات الأخرى».وأضاف: «ما زاد جمالية البطولة في أسبوعها الأول مستويات الفرسان العالية لفئتي الـ «النجمة الواحدة والأربع نجوم»، حيث شهدت مشاركة نجوم عرب ومن قارتي آسيا وأوروبا كبار».كما أشاد المراقب الإماراتي بمستوى التحكيم في البطولة والإمكانيات المسخرة لإخراج الأشواط بشكل ممتاز ومرض للجميع.وعن المشاركين، قال خليل إبراهيم: «أعضاء اللجان والفرسان الدوليون أعجبوا كثيراً بالرياض والنهضة الكبيرة التي تعيشها وخاصة موسم الرياض، سوق الزل، ومنطقة الثمامة».