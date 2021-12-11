تأهل منتخبنا الوطني للناشئين تحت ١٧ عاماً لنهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا الثامنة بعد فوزه القوي على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.شهد اللقاء تألق نجوم الأخضر وفرضوا سيطرتهم مبكراً على مجريات اللقاء ما نتج عنه هدف مبكر عن طريق نواف البشري (د: ٦)، وفي الشوط الثاني أضاف منتخبنا الوطني هدفين عن طريق فرحة الشمراني (د: ٥٢)، ومدافع الإمارات سعد محمد بالخطأ في مرمى فريقه (د: ٦٧).وبهذه النتيجة يتأهل منتخبنا الوطني لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين الثامنة ويضرب موعداً مع منتخب اليمن الذي تجاوز نظيره السوري بهدفين مقابل هدف.