تأهل منتخبا تونس وقطر لنصف نهائي كأس العرب بعد فوزهما المستحق على عمان والإمارات في الدور ربع النهائي للبطولة.على استاد المدينة التعليمية، تجاوز منتخب تونس نظيره منتخب عمان بهدفين لهدف، أحرز هدفي تونس سيف الدين الجزيري، ويوسف مساكني، فيما جاء هدف عمان الوحيد عن طريق ارشد العلوي، ليتأهل منتخب تونس لدور الأربعة ويضرب موعداً مع الفائز من لقاء مصر والأردن.وعلى استاد البيت، سحق منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات بخمسة أهداف دون مقابل جاءت جميعها في الشوط الأول عن طريق علي سالمين (بالخطأ في مرمى فريقه 6)، المعز علي هدفين (من ركلة جزاء 28، 45+3)، بوعلام خوخي (من ركلة جزاء 36)، عبدالعزيز حاتم (د: 44)، وبهذه النتيجة يطير منتخب قطر لدور الأربعة وينتظر الفائز من اللقاء المرتقب الذي سيجمع منتخب الجزائر بنظيره المنتخب المغربي.