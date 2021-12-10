تعادل الهلال وضيفه الفيحاء سلبا مساء اليوم (الجمعة) في اللقاء الذي جمعهما على أرض استاد الملك فهد الدولي، في مؤجلة الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذشهد اللقاء تألق حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش بعد تصديه لـ10 تسديدات هددت مرماه.وبهذا حقق الهلال تعادله السادس ليصل إلى النقطة الـ21 في المركز الرابع، بينما حقق الفيحاء تعادله الرابع في المركز الخامس بـ19 نقطة.ويواجه الهلال في مباراته القادمة غريمه التقليدي النصر الخميس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة.وضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة يلتقي الهلال ضيفه الفتح، ويواجه الفيحاء ضيفه أبها، وذلك يوم السبت 25 ديسمبر.