قام الوفد المشارك في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية المقامة في مدينة الرياض من يوم 8 إلى 15 ديسمبر الجاري بضيافة هيئة الإذاعة والتلفزيون بزيارة إلى الدرعية التاريخية وحي طريف والمواقع الأثرية في المحافظة برفقة المسؤولين في الهيئة.وشارك في الزيارة أكثر من 150 إعلاميا من مختلف الدول العربية، وتأتي ضمن الفعاليات على هامش اجتماعات الدورة الـ41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في مدينة الرياض.إلى ذلك، تنطلق غدا (السبت) اجتماعات المجلس التنفيذي السادس بعد المئة لاتحاد إذاعات الدول العربية، وكان اتحاد إذاعات الدول العربية قد ختم أمس الاجتماع الثمانين للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية وتم خلاله الخروج بعدد من التوصيات وتسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة وسبل تطويرها.