قلب الطائي تأخره بهدف أمام ضيفه النصر لفوز بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة نصراوية في بدايته وتمكن مهاجمه فينسينت أبو بكر من إحراز هدف التقدم (د:٤٥+٣). وفي الشوط الثاني أدرك الطائي التعادل مبكراً عن طريق سيفاس ماليلي (د:٥٢). وقبل نهاية اللقاء أضاف الطائي الهدف الثاني في الوقت القاتل عن طريق محترفه دينير قوميز (د:٩٠+٢)، لينتهي اللقاء بفوز الطائي على النصر بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الطائي فوزه الرابع ويصل للنقطة ١٣ في المركز الـ14، فيما تلقى النصر الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند ١٧ نقطة في المركز السابع.