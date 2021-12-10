حطّم اللاعب السعودي الهاوي فيصل سلهب الرقم القياسي لملعب نادي الرياض للقولف خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة 2021، ليخطف الصدارة، اليوم الجمعة، وقبل يوم واحد فقط من انتهاء فعاليات البطولة، إذ حقق أفضل نتيجة في تاريخ الملعب بواقع 66 ضربة (6 ضربات دون المعدل).

وبعد أن كان البحريني يوسف جهني متصدراً منافسات الأمس، عاد ليتراجع إلى المركز الرابع ليحل محله فيصل سلهب في الصدارة، وبفارق ضربة واحدة عن السعودي المحترف عثمان الملا الذي حل في المركز الثاني، بعد أن اختتم منافسات الجولة الثانية بنتيجة 67 ضربة (5 ضربات دون المعدل).

وينتظر أن تشهد منافسات اليوم الأخير إثارة منقطعة النظير، إذ يبحث المشاركون عن التقدم في الترتيب في ظل التقارب في النتائج، فيما يبحث السعوديان فيصل سلهب وعثمان الملا عن الحفاظ على موقعيهما في الترتيب، لضمان التأهل للمشاركة في منافسات بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، التي ستقام منافساتها بين الـ 3 والـ 6 من فبراير المقبل.

وتختم فعاليات البطولة يوم غد السبت، حيث يشهد نادي الرياض للقولف عند الساعة الواحدة ظهراً حفل تتويج الفائز باللقب، وسط حضور مسؤولي الاتحاد السعودي للقولف، وممثلي شركة قولف السعودية.