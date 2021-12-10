تعود الإثارة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الجمعة بإقامة لقاءين، إذ يستضيف الهلال نظيره فريق الفيحاء عند الساعة 5:40م على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الطائي عند الساعة 3:25م على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، وذلك في اللقاءين المؤجلين من الجولة الرابعة لدوري المحترفين.في الرياض، يدخل فريق الهلال لقاءه مع ضيفه الفيحاء بحثاً عن الفوز والنقاط الثلاث لتقليص الفارق النقطي بينه وبين ثلاثي المقدمة الاتحاد والشباب وضمك، ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 20 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات ولم يتعرض للخسارة، وله من الأهداف 16 وعليه 10 أهداف ويتبقى له مؤجلتان أمام النصر والاتحاد، أما فريق الفيحاء فإنه يدخل هذا اللقاء لخطف نقاط اللقاء وتخطي مضيفه في جدول الترتيب وكذلك سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام الفرق الكبار، إذ تمكن من الفوز على الاتحاد والأهلي وتعادل مع النصر، ويحتل الفيحاء المركز الخامس برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 11 هدفاً.وفي حائل، يطمح صاحب الأرض والجمهور فريق الطائي لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من مراكز المؤخرة، إذ يحتل فارس الشمال المركز الـ16 والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل و8 خسائر وله من الأهداف 9 وعليه 19 هدفاً، فيما يدخل فريق النصر هذا اللقاء لمواصلة نتائجه الإيجابية وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده، إذ يحتل العالمي المركز السابع برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 14 هدفاً.