توج رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب القحطاني، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومبلغ 40.000 ريال في ختام دوري كرة القدم للفئة (ب)، بعد فوزهم على فريق جامعة أم القرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملاعب جامعة أم القرى بالعابدية.وحل فريق جامعة أم القرى في المركز الثاني ونال كأس المركز الثاني والميداليات الفضية ومكافأة المركز الثاني وقدرها 30.000 ريال. وجاء فريق جامعة بيشة في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق جامعة حفر الباطن ونال كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية ومكافأة قدرها 20.000 ريال.وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه الدكتور محمد بن أحمد السديري، على ما يجده الاتحاد من دعم ورعاية واهتمام كان لها الأثر الكبير في إنجاح برامج الاتحاد بشكل عام ودوري القدم الجامعي بشكل خاص.وشكر المزيني رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني وفريقه الذين هيأوا كل الإمكانات لاستضافة البطولة والعمل على نجاحها.وأضاف المزيني أن دوري الجامعات السعودية لكرة القدم فئة (ب) شاركت فيه 12 جامعة حكومية وأهلية وشهد تنافسا قويا بين الجامعات المشاركة وهذا ما يهدف له الاتحاد في بث روح التنافس الشريف بين الجامعات لغرض رفع المستوى الفني لجميع بطولاته.حضر ختام الدوري الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي، ومدير البطولة الدكتور علي جباري، وعمداء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة أم القرى، ووكلاء الجامعة، ومنسوبي أمانة الاتحاد.