شهد سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا 1» الذي اختتم مؤخراً في جدة، تنظيم عدة فعاليات مصاحبة لسباق السيارات الأهم على مستوى العالم، إذ شهدت احدى الفعاليات تنظيم بطولة الكارتنغ «نجم المستقبل» للفئة العمرية من 5 إلى 12 عاما بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهو برنامج يهدف إلى إنتاج وصقل المواهب السعودية في رياضة السيارات والعمل على ايجاد نجم سعودي يشارك في أقوى سباقات السيارات العالمية في المستقبل، خصوصاً أن رياضة حلبات السيارات تعتبر رياضة حديثة في المملكة.

وظهر من بين المشاركين في بطولة الكارتنغ نجم سعودي وهو يوسف محمد الحسيل (6 سنوات) الذي أظهر موهبة كبيرة في رياضة الكارتنغ رغم صغره سنه ونجح في تقديم نفسه بصورة رائعة في البطولة التي نظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وجاء تنظيم بطولة نجم المستقبل ضمن الفعاليات المصاحبة لسباق الفورمولا 1 كفرصة مناسبة لتواجد عدد من السائقين العالميين لمتابعة الأطفال المشاركين، حيث أشاد البريطاني ماكين البطل العالمي السابق بموهبة الطفل يوسف الحسيل مؤكداً أن تواجد مثل هذه المواهب في المملكة رغم حداثة التجربة في سباقات السيارات داخل الحلبات يعتبر أمراً مميزاً، مشيداً في الوقت ذاته بخطوة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتنظيم مثل هذا الفعاليات التي ستسهم في صناعة بطل سعودي في المستقبل.