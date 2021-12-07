غادر منتخبنا الوطني الأولمبي منافسات كأس العرب بعد خسارته في آخر مواجهاته أمام منتخب المغرب المرشح الأقوى لحصد اللقب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الثمامة ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للمسابقة المقامة حالياً في دولة قطر الشقيقة.شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين المنتخبين وخاض منتخبنا الوطني اللقاء معتمداً على طريقة 3 - 5 - 2 بوجود فراس البريكان وعبدالله الحمدان في خط المقدمة ولم يستغلا الفرص التي أتيحت لهما، فيما تحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول تسبب فيه الحارس زيد البواردي بعد خروجه الخاطئ من مرماه ليحرز المغرب الهدف الأول عن طريق كريم بركاوي (د: 45+4)، وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأخضر السعودي لولا الأخطاء التحكيمية بإلغاء ركلة جزاء صحيحة لعبدالله الحمدان ومنح بطاقة حمراء لعلي مجرشي الذي قدم أداء قويا وتعرض لعدة إصابات أثناء اللقاء دون تدخل حازم من حكم اللقاء الأورجواني أندرياس ماتونتي، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بهدف دون مقابل، ليحتل منتخبنا المركز الثالث بنقطة وحيدة من خسارتين وتعادل ويغادر البطولة بشرف وكسب احترام الجميع بأداء النجوم الشباب.وفي اللقاء الآخر، تمكن منتخب الأردن من تحقيق فوز قوي على فلسطين بخمسة أهداف مقابل هدف، وجاءت أهداف الأردن عن طريق كل من: بهاء عبدالرحمن (د: 10)، حمزة الدرور (د: 24)، محمود مرضي (د: 83)، يزن النعيمات (هدفين 87، 90+4)، فيما جاء هدف فلسطين عن طريق تامر صيام (د: 45)، وبهذه النتيجة يصل الأردن للنقطة السادسة ويحتل المركز الثاني ويتأهل مع المنتخب المغربي لدور الثمانية فيما غادر منتخب فلسطين مع منتخبنا الوطني منافسات البطولة.