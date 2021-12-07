تعرض صباح اليوم (الثلاثاء) الحكم الدولي تركي الخضير لحادثة مرورية في منطقة القصيم نقل على إثرها لمستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية نتيجة إصابته بكدمات في أجزاء متفرقة من جسمه. وبينت الفحوصات استقرار حالته الصحية وحاجته لإجراء عملية جراحية يوم غد (الأربعاء).وتمنى المهتمون بالوسط الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل للحكم الخضير وعودته للمستطيل الأخضر في القريب العاجل بعد تماثله للشفاء.