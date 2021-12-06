تختتم اليوم (الإثنين) لقاءات الدور التمهيدي للمجموعتين الأولى والثانية لكأس العرب بإقامة 4 لقاءات، إذ يلتقي منتخب الإمارات نظيره منتخب تونس الساعة السادسة، وفي ذات الوقت يواجه منتخب سورية منتخب موريتانيا، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى، فيما يلتقي منتخب قطر بمنتخب العراق الساعة العاشرة، وفي ذات الوقت يواجه منتخب البحرين منتخب عمان، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى.فعلى استاد أحمد بن علي بنادي الريان، في واحدة من أقوى لقاءات البطولة يلتقي المنتخب البحريني بنظيره العماني في صراع خليجي لخطف المقعد الثاني للمجموعة الأولى، إذ يطمح المنتخبان لتحقيق الفوز ومرافقة المتصدر قطر شريطة تعثر العراق بالتعادل أو الخسارة، إذ يواجه منتخب قطر المستضيف والمتأهل رسمياً للدور ربع النهائي وذلك على استاد البيت، ويتصدر منتخب قطر المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه منتخب العراق بنقطتين ومن ثم عمان والبحرين بنقطة واحدة لكل منهما.وعلى استاد الثمامة، في قمة آسيوية - أفريقية يبحث منتخب تونس عن التأهل من الطريق الصعب، إذ يجب عليه الفوز على نظيره منتخب الإمارات متصدر المجموعة برصيد ٦ نقاط، من انتصارين على سورية وموريتانيا ويكفيه التعادل لضمان التأهل للدور ربع النهائي، فيما تلقى تونس خسارة مفاجئة من منتخب سورية ليتراجع للمركز الثاني برصيد ٣ نقاط متساوياً مع المنتخب السوري، الذي سيواجه خصماً سهلاً عندما يلتقي منتخب موريتانيا على استاد الجنوب ويكفيه الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل، وتتصدر منتخبات المجموعة منتخب الإمارات برصيد 6 نقاط يليه منتخبا تونس وسورية بثلاث نقاط وأخيراً منتخب موريتانيا من دون أي نقطة.