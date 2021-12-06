شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة.

وقد توجه ولي العهد إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات بطولة العالم 2021 للفورمولا 1 في موسمها الـ 71، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات السيد جيان تودت.

وعزف السلام الملكي السعودي، وأعلن ولي العهد بعد ذلك بدء انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، معبراً عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، مشيداً بمستوى التنافس القوي الذي يشهده السباق.

وقد شهد السباق مع ولي العهد، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

كما شهد السباق، عضو مجلس الشيوخ لرياضة السيارات الدولية FIA الأمير فيصل ابن الحسين، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأصحاب السمو، والمعالي، والمهتمون في رياضة سباقات الفورمولا، وعددٌ من الضيوف.