واصل فريق الهلال تدريباته استعداداً لاستئناف المنافسات المحلية، هذا وقد تركّزت الحصة التدريبة على الجوانب اللياقية والفنية، حيث بدأ اللاعبون المران بالجري حول الملعب قبل أن يؤدوا تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، وفرض المدرب جارديم مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة لاعبي المنتخب بعد أن منحهم المدرب راحة عن التدريب الأخير.على صعيدٍ آخر، لم يشارك اللاعب «ماثيوس بيريرا» في التدريبات نظير خلع سنّه، في حين أراح (جارديم) اللاعب «لوسيانو فيتو» عن التدريبات بعد قدوم مولودين جديدين «توأم».