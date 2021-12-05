تشهد محافظة جدة، غدا (الإثنين)، أول أيام معرض جدة الدولي للسيارات، الذي سيقام في «جدة سوبردوم» لمدة 5 أيام. وسيكون المعرض برعاية وزارة النقل والخدمات اللوجستيه التي تنظمة شركة صلة.

ويضم المعرض العديد من أهم وكالات السيارات، وإطلاقا حصريا لسيارات حديثة تعرض لأول مرة في المملكة، بالإضافة إلى مزاد للسيارات الكلاسيكية النادرة وعرض أكثر من 35 سيارة فارهه ونادرة.

كما يضم المعرض فعاليات خارجية مجانية على مساحة تزيد على 25 ألف متر مربع، تتضمن تجارب عديدة مثل التفحيط (Drifting) مع سائقين محترفين في حلبات مخصصة، عرض السيارات المعدلة والكلاسيكية، سباق الكارتنق، تجربة الطرق الوعرة في سيارات الدفع الرباعي مع سائقين محترفين في حلبة مخصصة، والفرصة لقيادة سيارة أحلامك، بالإضافة إلى منطقة للمطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الأذواق.