تأهل منتخبا مصر والجزائر بجدارة واستحقاق للدور ربع النهائي لكأس العرب بعد فوزهما على السودان ولبنان على التوالي وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.على استاد الجنوب، انتصر الجزائر على نظيره لبنان بهدفين دون مقابل أحرزهما ياسين براهيمي من ركلة جزاء (د: 69)، وطيب مزياني (د: 90+4)، وشهد اللقاء رفع البطاقة الحمراء مرتين الأولى للاعب لبنان قاسم الزين، والأخرى للاعب الجزائر حسام الدين مرزيق، وبهذه النتيجة يحقق الجزائر فوزه الثاني على التوالي ويتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تلقى لبنان خسارته الثانية ليبقى بدون أي نقطة وفي المركز الرابع والأخير.وعلى استاد 974، حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على نظيره المنتخب السوداني بخمسة أهداف دون مقابل، وجاءت الأهداف الخمسة عن طريق كل من: أحمد رفعت (د: 4)، أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء (د: 13)، محمود حمدي (د: 32)، حسين فيصل (د: 57)، محمد شريف (د: 79)، وشهد اللقاء حصول لاعبين من السودان على البطاقة الحمراء وهما ياسر مزميل وفارس عبدالله، وبهذه النتيجة يحقق منتخب مصر فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة متساوياً مع المنتخب الجزائري، فيما تلقى المنتخب السوداني الخسارة الثانية وبقي دون أي نقطة وفي المركز الرابع متساوياً مع المنتخب اللبناني.