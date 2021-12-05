حقق منتخبنا الوطني تعادلاً مثيراً مع منتخب فلسطين الشقيق بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المدينة التعليمية ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس العرب 2021م والمقامة حالياً في دولة قطر الشقيقة.شهد اللقاء تقدم منتخب فلسطين أولاً عن طريق محمد راشد بتسديدة من خارج منطقة الـ18 لم يتمكن الحارس زيد البواردي من التصدي لها (د: 45+2)، وفي الشوط الثاني أدرك منتخبنا الوطني هدف التعادل عن طريق البديل عبدالله الحمدان بعد مجهود فردي رائع من الشاب هيثم عسيري والذي مرر الكرة للحمدان ليضعها الأخير في الشباك الفلسطينية (د: 81).وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا تعادله الأول ويحصل على أول نقطة في المسابقة محتلاً المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين الذي لديه ذات الرصيد من النقاط. وتبقى فرص الأخضر السعودي قائمة للتأهل لدور ربع النهائي، إذ يحتاج للفوز على المغرب شريطة تعثر الأردن بالخسارة أو التعادل أمام منتخب فلسطين.