يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم لقاء مهما وحاسما أمام منتخب فلسطين الشقيق مساء اليوم (السبت) عند تمام الساعة العاشرةً على استاد المدينة التعليمية ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس العرب المقامة حالياً في دولة قطر الشقيقة.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد تعثره بالخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب الأردن، ويطمح الأخضر من خلال لقاء الليلة لحصد الثلاث نقاط لإبقاء الآمال السعودية نحو التأهل للدور الثاني للمسابقة، ويعتمد مدرب منتخبنا لورينت بونادي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود فراس البريكان في خط المقدمة وخلفه الثلاثي أيمن يحيى وتركي العمار وعلي مجرشي، فيما يتواجد في حراسة المرمى محمد الربيعي وأمامه مهند الشنقيطي ووليد الأحمد ومشعل خيرالله ومتعب الحربي، فيما يتواجد أمامهم الثنائي سعود عبدالحميد وبدر منشي.ويدخل منتخب فلسطين هذا اللقاء بعد خسارته القاسية من أمام منتخب المغرب برباعية نظيفة، ويطمح من خلال هذا اللقاء لتعويض الخسارة وخطف الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة على المقعد الثاني المؤهل للدور الثاني، ويبرز في المنتخب الفلسطيني مهاجمه محمود عيد ولاعبا الوسط عبدالسلام سلامة ومحمد راشد.وفي اللقاء الآخر لذات المجموعة، يلتقي منتخب المغرب بنظيره منتخب الأردن عند تمام الساعة الواحدة ظهراً على استاد أحمد بن علي بنادي الريان، والفائز في هذا اللقاء سيتأهل للدور الثاني، إذ يملك كل منهما ثلاث نقاط بعد انتصارهما في الجولة الأولى ويتفوق المنتخب المغربي بالفارق التهديفي، إذ أحرز هجومه أربعة أهداف، فيما أحرز هجوم الأردن هدفا وحيدا.وضمن لقاءات المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب الجزائر بنظيره منتخب لبنان عند الساعة الرابعة عصراً، ومن ثم يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السودان، ويطمح المنتخبان الجزائري والمصري لتحقيق الفوز لضمان التأهل للدور الثاني إذ يملك كل منهما ثلاث نقاط ويتصدر منتخب الجزائر منتخبات المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر.