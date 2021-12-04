تأهل منتخب قطر للدور الربع نهائي لكأس العرب 2021 بعد فوزه الصعب على منتخب عمان بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المدينة التعليمية، فيما تعادل منتخبا البحرين والعراق دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الثمامة، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمسابقة.على استاد المدينة التعليمية، تفوق منتخب قطر على عمان بهدفين لهدف وأحرز هدفا قطر كل من: أكرم عفيف من ركلة جزاء (د: 32)، ولاعب عمان فهمي دوريين بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (د: 90+9)، فيما جاء هدف عمان عن طريق خالد الهاجري (د: 74)، وبهذه النتيجة يحقق قطر فوزه الثاني ويتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويتأهل رسمياً للدور ربع النهائي، فيما تلقى عمان الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند نقطة واحدة، وعليه الفوز على منتخب البحرين في الجولة القادمة ليتأهل للدور ربع النهائي شريطة تعثر العراق بالتعادل أو الخسارة من أمام منتخب قطر.وعلى استاد الثمامة، خرج منتخبا البحرين والعراق بالتعادل السلبي ليحقق العراق تعادله الثاني ويصل للنقطة الثانية وفي المركز الثاني، فيما حصد منتخب البحرين أول نقطة له في المسابقة، وتظل فرص التأهل قائمة، إذ يجب على المنتخب العراقي الفوز على قطر أو التعادل شريطة تعادل البحرين وعمان، فيما يجب على البحرين حصد الثلاث نقاط أمام عمان وتعثر منتخب العراق.