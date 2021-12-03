تشارك «روشن» في سباق جائزة السعودية الكبرى «stc» للفورمولا 1 كشريك مؤسس، كما تشارك «روشن» النخب الرياضية القادمة إلى المملكة من خلال اتفاقية مدتها ثلاث سنوات، حيث تم توقيعها مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كجزء من التزام «روشن» بتحسين جودة الحياة في المملكة، إذ تشارك الفورمولا 1 «روشن» في العديد من القيم، بما في ذلك بناء استخدام أحدث المواد والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة وهو ما يتم في مجتمعات روشن.

سباق «جائزة السعودية stc لللفورملا 1» سيقام على أسرع حلبة شوارع في تاريخ السباقات والمصممة خصيصا للفورملا 1 على كورنيش جدة.

وسيكون لروشن حضور مميز لمدة ثلاثة أيام، حيث يمكنهم الاطلاع على جناح «روشن» ومعرفة نمط الوحدات السكنية وكيف تعمل «روشن» على وضع معايير عالية في بناء مجتمعات متكاملة تجمع بين الاستدامة والثقافة والتعليم والترفيه وغيرها.

وأثناء توقيع الاتفاقية، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، قائلا: «نسعى للمساهمة في توفير أفضل الرياضات والترفية العالمي إلى المملكة، نتبع سياستنا في تحسين جودة الحياة في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية صندوق صندوق الاستثمارات العامة».

وتعد «روشن» المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتسعى لتقديم مستوى حياة عالي الجودة للمواطنين في المملكة، حيث تعمل على بناء وحدات سكنية على مساحة 200 مليون متر مربع من الأحياء السكنية المتكاملة في مختلف أنحاء المملكة تعكس من خلالها دمج التراث في البناء المعماري في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار مجتمعات سكنية عصرية لتلبية تطلعات المواطنين السعوديين.

وأعلنت «روشن» أخيرا مشروع «سدرة» وهو أول الأحياء السكنية في جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتوفر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، حيث صممت «سدرة» لتشجيع نمط الحياة الصحي ولتعزيز التوصل والتفاعل في داخل المجتمعات، وذلك من خلال دمج المرافق الأساسية كالمستشفيات والمراكز الطبية والأنشطة الرياضية والمدارس ونقاط بيع التجزئة وغيرها.