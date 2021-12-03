ستكون بوصلة عشاق الكرة الطائرة السعودية متركزة في الخامسة من مساء غد السبت نحو صالة النادي الأهلي بجدة، من أجل متابعة لقاء القمة ذلك الذي يجمع ما بين الأهلي وضيفه الفيصلي في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.ويكتسي اللقاء أهميته بكون كلا الفريقين يحتلان مركز الصدارة برصيد 24 نقطة، إذ سيشكل هذا اللقاء دور الحسم حول الفريق الأجدر باحتلال الصدارة، في ظل تقديم كلا الفريقين لمستويات مميزة جداً منذ انطلاق الموسم الحالي، خصوصاً فريق الفيصلي الذي شكل مفاجأة سارة لعشاق الكرة الطائرة السعودية، الذين ينتظرون اتساعاً أكبر لرقعة المنافسة بين فرق الدوري الممتاز.الخويلدية × ضمكفي الدمام، يحل ضمك ضيفاً ثقيلاً جداً على الخويلدية، في ظل الصحوة الكبيرة التي يعيشها، ورغبته في التقدم أكثر بجدول الترتيب العام من خلال تحقيق انتصار صريح بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ (5:00)م، إذ يدخل الخويلدية اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 11 نقطة.الخليج × الهدايةوعلى الصالة نفسها، سيكون الصراع مثيراً بين الخليج وجاره الهداية بحثاً عن انتصار يمهد طريقهما للهروب من مؤخرة الترتيب العام، حينما يلتقيان عند تمام الساعة الـ (7:00)م، ويدخل الخليج اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الهداية المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.الابتسام × الوحدةأما على صالة نادي النهضة، فلن تكون مهمة الابتسام الراغب بالابتعاد أكثر عن مناطق الخطر سهلة أبداً، في ظل مواجهته للوحدة الباحث عن انتصار يعزز تواجده في مناطق الدفء، حينما يلتقيان عند تمام الساعة الـ (5:00)م.مواجهات ملتهبة مساء الإثنينوتستكمل مواجهات الجولة التاسعة مساء الإثنين المقبل، بإقامة لقاءين من العيار الثقيل على صالة وزارة الرياضة بالرياض، حيث يستضيف الهلال الترجي عند تمام الساعة الـ (4:00)م، فيما يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على النصر عند تمام الساعة الـ (6:00)م.