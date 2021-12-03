أكملت «stc» جاهزيتها لانطلاق سباق جائزة «stc» الكبرى للفورمولا 1 الذي تستضيفه مدينة جدة، بتمكين حلبة الفورمولا 1 والفعاليات المصاحبة بأحدث التجهيزات التقنية التي تضمنت خدمات رقمية وتقنيات عالية السرعة، بتغطية موقع الحدث بدوائر الإنترنت عالية السرعة بسعة بلغت 29 جيجابيت لكل ثانية وتوفير 14 برج اتصال ثابت ومتحرك بتقنية الجيل الخامس 5G، تغطي كافة مواقع فعاليات السباق، ليتمكن الحضور ومتابعي الفعاليات من الاستمتاع بتجربة رقمية ثرية.

بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «stc» الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل: «نفخر في مجموعة stc بدعم جائزة stc الكبرى للفورمولا 1 أحد أضخم الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة والتي تعتبر بوابة لاستضافة فعاليات دولية أخرى مشابهة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الحياة».

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: «نحن في stc فخورون بكوننا شريكاً استراتيجياً لهذا لسباق العالمي وداعمين له بإمكاناتنا البشرية والفنية بأحدث التقنيات المستخدمة، كتأكيد على تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وتبوؤه مركزاً متقدماً عالمياً».

ويأتي هذا الدعم ضمن شراكة «stc» الاستراتيجية مع جائزة «stc» الكبرى للفورمولا 1 كدعم للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، التي تحظى باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة محلياً وخارجياً.

يذكر أن حلبة كورنيش جدة تعتبر أسرع حلبة فورمولا 1 تم بناؤها وتعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ سباق سيارات الفورمولا 1 بعد حلبة «سبا فرانكورشان» البلجيكية، وتحتوي الحلبة على 27 منعطفاً لتكون الحلبة صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم. وتُعد هذه واحدة فقط من باقة كبيرة من المزايا التصميمية الكفيلة بتحطيم الأرقام القياسية التي ستدفع السائقين لتقديم أفضل ما لديهم للفوز بمكان على منصة التتويج.