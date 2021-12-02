كشف لـ«عكاظ» مصدر مطلع، أن المملكة العربية السعودية سهّلت كافة إجراءات استضافة سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، ودخول 2000 طن من سيارات ومحركات وإطارات ووقود وكافة المعدات الميكانيكية التي يحتاجها كل فريق من المشاركين في السباق، وذلك لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه السعودية لأول مرة، مشيداً بالإنجاز الذي حققته السعودية في إنشاء الحلبة الأسرع في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط، لافتاً إلى أنه سعيد جداً بهذا الإنجاز الذي يعتبر حدثاً تاريخياً لمدينة جدة بشكل خاص وكافة مدن السعودية بشكل عام، وستكون حلبة كورنيش جدة هي الأسرع للسباقات بسبب تصميمها العصري، إضافة لموقعها الجغرافي على ساحل البحر الأحمر، وتشمل حلبة كورنيش جدة 27 منعطفاً، منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب «دي آر إي»، ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 كيلو متراً، ما يجعلها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا، وسوف يستمتع الحضور بإطلالة رائعة على السباق، حيث تم تخصيص 7 مدرجات لهم.