اعتمد مدير سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 ومفوض السلامة مايكل ماسي، ختم الاعتماد قبيل ظهورها الأول في سباقات الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وإعلان جاهزية حلبة كورنيش جدة عشية انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1. جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي قام بها مايكل ماسي، وتضمنت فحص تقييم جودة مسار السباق والمناطق المحيطة به؛ لضمان التأكد من ملاءمته للمواصفات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي للسيارات قبل أن يعطي الحلبة التقييم «أ»، وهو الأعلى في سلّم التصنيفات التي يمنحها لأرقى وأفضل الحلبات العالمية، ما يخوّلها استضافة سباقات الفورمولا 1، وعقب الانتهاء من إجراء فحص شامل، أبدى ماسي انطباعاً إيجابياً عن الحلبة الجديدة.وقال ماسي: «كانت الرحلة مذهلة لجميع المشاركين في جعل السباق الأول لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 واقعاً ملموساً، وفي زياراتي المتعددة خلال الأشهر الأخيرة لمست وتيرة التقدم المحرز الذي كان استثنائياً، لقد اكتملت الحلبة نفسها الآن ووصلت إلى أعلى المستويات التي تتوافق مع التقييم «أ» للاتحاد الدولي للسيارات، وهو المعيار الذي يخولها لاستضافة سباق الجائزة الكبرى، وستوفر حلبة كورنيش جدة تحدياً جديداً للسائقين والفرق، وأتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع أخرى مثيرة، فيما نقترب من إسدال الستار على موسم الفورمولا 1 لعام 2021».بدوره، رحّب صاحب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، بالنتائج الإيجابية للفحص النهائي اليوم، وقال: «نحن سعداء بنتائج الفحص النهائي التي أجراها مايكل ماسي اليوم واعتماد حلبة كورنيش جدة رسمياً، الأمر الذي يعني أننا يمكننا الإعلان للعالم جاهزيتنا لسباق عطلة نهاية هذا الأسبوع في أحدث وأسرع حلبة شوارع في العالم. ومن شأن وصولنا لهذه المرحلة في غضون 8 أشهر فقط، أن يجسد جدارتنا باستضافة الحدث، ويؤكد الإنجاز الكبير الذي حققناه، والعمل الجاد والتفاني من قبل جميع موظفينا، والآن نتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى في جدة».وتمكنت شركة رياضة المحركات السعودية من إكمال جميع الأعمال التحضيرية اللازمة لسباق الفورمولا 1 الأول على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وواصلت العمل بلا توقف لضمان تسابق أفضل السائقين في العالم على أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وعلاوة على ذلك، يتمثل الإنجاز الأهم في إتمام هذا العمل الكبير في غضون 8 أشهر فقط، لتصبح بذلك أسرع حلبة تم بناؤها في تاريخ الفورمولا 1.ومن المقرر أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 خلال شهر ديسمبر.