رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، على دعمهما الكبير، والمتابعة المستمرة لكل ما يضمن تنمية الوطن الغالي وتلبية جميع ما يحتاجه المواطن في مختلف المجالات كافة والمجال والشأن الرياضي خصوصا.

وقال وزير الرياضة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أثناء وقوفه على آخر الترتيبات والاستعدادات بحلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 التي تحتضن جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الأولى: «نحظى باستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يمثل حلما لكل محبي رياضة السيارات، وهذه الفعالية لم تكن ستشهدها المملكة العربية السعودية لولا توفيق الله ثم بدعم ومتابعة ولي العهد -حفظه الله، وبمشيئة الله عز وجل نعد الجميع باستضافات أفضل بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأضاف وزير الرياضة: «نفخر اليوم بعمل هذا المنجز الجبار بأيدٍ سعودية وبمشاركة تدعو لفخر الجميع بأيدي مواطنين ومواطنات سعوديين وبجهد شركات سعودية، وهذا ما يدعو للفخر بعشرة أضعاف تحقيق هذا الإنجاز»، مبينا أن وزارة الرياضة مستمرة خلال السنوات في استضافات وحضور رياضي على بما يوازي مكانة المملكة.