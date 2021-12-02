اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للرماية العملية للسيدات التي دارت منافساتها على مدار 5 أيام، بحضور رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود،‬⁩ وذلك بمشاركة (13) لاعبة، حيث تعتبر أول بطولة رسمية معتمدة للسيدات تنظم في المملكة تحت إشراف اتحاد الرماية، وقد أدار منافسات البطولة (5) حكام هم: محمد العسيري، وفرج العتيبي، ومسفر العلياني، وسعود العصيمي، وفهد المواش.وقد جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفردي بتحقيق الرامية ريم صنيتان العتيبي المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضية،‏ وجاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الأميرة نورة بنت خالد آل سعود.كما جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفرق بتحقيق فريق Top Gun للمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فريق الاتحاد السعودي للرماية بالمركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل فريق حرس الحدود على المركز الثالث والميدالية البرونزية‏.كما تم في ختام البطولة تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل رئيس اتحاد الرماية الذي عبر عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم اللا محدود، ولوزير الرياضة، ولوزير الداخلية على الحرص والمتابعة والدعم الدائم للاتحاد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بتمكين كافة أبناء المملكة من مزاولة الرياضة العريقة، حيث تعتبر البطولة هي باكورة البطولات النسائية في المملكة واعداً بالمزيد من العمل لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة الرياضية.