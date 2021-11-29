شاركت حكمة التايكوندو السعودية غالية خالد عمر غالي ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة العالم للسيدات في نسختها الأولى التي احتضنتها الرياض خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2021 برعاية رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو د. تشونج وان تشو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بمشاركة كبيرة لاعبات دول العالم المصنفات.



وتعد «غالية» من أصغر حكمات العالم المشاركات في تلك البطولة حيث يبلغ عمرها 17 عاماً وحاصلة على شهادة الحزام الأسود الدان الثالث، كما شاركت في تنظيم وتحكيم أول بطولة للسيدات على المستوى الداخلي لموسم 2021.



فيما وجهت «غالية» شكرها وتقديرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري على جهوده في دعم العنصر النسائي سواءً على المستوى الإداري أو الفني متمنيةً أن تواصل مسيرتها التحكيمية وتمثيل المملكة خارجياً خير تمثيل.