أبدى رئيس الاتحاد الدولي للايكيدو الهولندي ويلكو فريزمان، إعجابه بما شاهده من إمكانيات رياضية رائعة في المملكة خلال حضوره ورش العمل المشتركة للاتحادات الدولية والوطنية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 التي تستضيفها الرياض.وقال: «ما شاهدناه من اهتمام وعمل يجعلنا واثقين من نجاح هذا الحدث العالمي قبل إقامته حيث ناقشت ورشة العمل وبحضور مندوبي الاتحادات الدولية للألعاب الـ15 الاستعدادات والتجهيزات، من حيث المنشآت المستضيفة للألعاب، وكذلك الدعم اللوجستي والخدمات المقدمة خلال فترة إقامة الحدث الكبير عام 2023، ولا شك أن هذه الاحترافية في العمل من خلال التخطيط وعمل الأهداف قبل إقامته وما تملك السعودية من إمكانات وقدرات سيساهم في نجاح العمل».وأكد فريزمان أهمية المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط والعالم كونها من الدول المتقدمة واستضافة هذا الحدث العالمي ستضيف لجميع الألعاب العالمية للفنون القتالية.وعلى هامش ورش العمل لهذه الدورة العالمية، عقد رئيس الاتحاد الدولي للايكيدو، عددا من الاجتماعات مع رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع تم خلالها الوقوف على الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لهذا الحدث العالمي وتم وضع البرنامج الزمني لكافة التجهيزات ووضع كافة المعايير والتصورات لتحقيق الأهداف المرجوة لنجاح الدورة العالمية بشكل عام ولعبة الايكيدو بشكل خاص.