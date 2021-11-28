استعاد فريق الاتحاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين، واعتمد المدربان على اللعب المفتوح والضغط على حامل الكرة، وتمكن مهاجم الاتحاد رومارينهو من إحراز هدف اللقاء الوحيد بعد جملة فنية رائعة من لاعبي الاتحاد، لتصل لحمدان الشمراني الذي لعبها عرضية أرضية انزلق لها البرازيلي رومارينهو ووضعها في الشباك الطائية كهدف اتحادي (د: 27)، وحاول فريق الطائي إدراك التعادل، ولكن براعة الحارس غروهي حالت دون ذلك لا سيما عندما تصدى لتسديدة حامد فلاتة وحولها غروهي لركلة زاوية.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثامن ويصل للنقطة 26 ليعتلي صدارة الدوري من جديد، فيما تلقى الطائي الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز السادس عشر والأخير.مكاسب الاتحاد: