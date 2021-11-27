خرج فريق الباطن وضيفه الحزم بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين وأضاع المهاجمون عددا من الفرص، إذ تألق حارس الحزم ماليك عسلة وتصدى لأكثر من كرة لاسيما كرتان من يوسف الجبلي وأخرى من محمد رايحي، كما تألق حارس الباطن كامبانيا وتصدى لهجوم الحزم في أكثر من كرة، وبهذه النتيجة يحقق الباطن التعادل الرابع ويصل للنقطة 13 وفي المركز 12، فيما حقق الحزم التعادل الخامس ووصل للنقطة 11 وفي المركز الخامس عشر.