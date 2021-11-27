حقق فريق الاتفاق فوزاً ثميناً على ضيفه الفيصلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة الـ 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف اللقاء الوحيد للاتفاق عن طريق نجمه نعيم السليتي برأسية ذكية (د: 50)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الرابع ويصل للنقطة 16 ويقفز للمركز الثامن، فيما تلقى الفيصلي الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز العاشر.