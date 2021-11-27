تقام مساء اليوم (السبت) ثلاثة لقاءات مهمة ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف الاتحاد (ثالث الدوري) فريق الطائي (المركز الـ16) عند الساعة 7:40، ويواجه الباطن (المركز الـ13) ضيفه الحزم (المركز الـ15) عند تمام الساعة الثالثة مساءً، فيما يلتقي الاتفاق (المركز الـ11) بضيفه الفيصلي (ثامن الدوري) عند الساعة 5:25.





استعادة الصدارة من بوابة فارس الشمال

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يخوض فريق الاتحاد لقاء مهما أمام ضيفه فريق الطائي، وذلك لاستعادة الصدارة بعد أن غاب الاتحاد عن الجولة الماضية لتأجيل لقائه أمام الهلال. ويطمح العميد من خلال لقاء الليلة للظفر بالنقاط الثلاث واستعادة الصدارة إذ يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 22 وعليه 8 أهداف.

فيما يدخل فريق الطائي هذا اللقاء بحثاً عن الفوز والهروب من مراكز الهبوط إذ يحتل فارس الشمال المركز السادس عشر والأخير برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و7 خسائر وله من الأهداف 9 وعليه 18 هدفاً.

ويحمل هذا اللقاء تحدياً خاصاً بين لاعبي الاتحاد ومدربهم السابق خوسيه سييرا الذي يقود فريق الطائي حالياً، لاسيما أن سييرا سبق أن درب أغلب العناصر الاتحادية الحالية وحقق معهم بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد.





الباطن يطمع في نقاط الحزم

على ملعب نادي الباطن، يدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق الباطن لقاءه أمام الحزم سعياً لمواصلة انتصاراته بعد تفوقه على التعاون في الجولة الماضية. ويحتل «السماوي» المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 15 هدفاً.

أما فريق الحزم فيتعرض لهزة فنية قوية إذ لم يذق طعم الفوز في الجولات الست الماضية، وحصد نقطتين فقط من أصل 18 نقطة، ليتراجع للمركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط جمعها من انتصارين و4 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 9 وعليه 16 هدفاً، ويطمح حزم الصمود لاستعادة نغمة انتصاراته وخطف النقاط الثلاث للابتعاد عن مراكز الهبوط.





«الكوماندوز» و«العنابي».. التعثر ممنوع

على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، يلتقي الاتفاق بضيفه الفيصلي في لقاء يُعد من أقوى لقاءات الجولة، إذ يزيد التعثر فيه من معاناة الفريقين، لاسيما صاحب الأرض والجمهور فريق الاتفاق الذي لم يحقق سوى انتصارين في آخر 10 جولات ليتراجع «الكوماندوز» للمركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 17 وعليه 22 هدفاً.

ويطمح الاتفاق لتحقيق الانتصار ومواصلة انطلاقته نحو مراكز الوسط لاسيما بعد فوزه في الجولة الماضية، أما فريق الفيصلي فيطمح لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل «العنابي» المركز الثامن برصيد 15 نقطة حصدها من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين فقط وله من الأهداف 12 وعليه مثلها.