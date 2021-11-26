انتفض النصر وتغلب على مضيفه الأهلي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد الكلاسيكو سيطرة متبادلة، وكاد منصور الشمري ظهير النصر يفتتح التسجيل، لولا براعة الحارس محمد الربيعي، ورد عليه لاعب الأهلي علي الأسمري بتسديدة قوية وقفت لها العارضة.وفي الشوط الثاني، أحرز نجم النصر أندرسون تاليسكا هدفين (د:53، 76)، وقلص النتيجة لاعب الأهلي إزغان اليوسكي (د:84)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الخامس ويصل للنقطة ١٧ ليقفز للمركز السابع، فيما تلقى الأهلي الخسارة الرابعة وتجمد رصيده النقطي عند 15 نقطة في المركز التاسع.