يستضيف زعيم الجنوب (أبها) عند الساعة 3:30 غداً (الأحد)، بطل كأس دوري أبطال آسيا (الهلال) ضمن الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها. وقال لـ«عكاظ» محمد الشهراني، وسفر مشبب، وجارالله حسين، وعبدالله مشيط، إن أبها سيكون صيداً سهلاً للهلال، وستكون المباراة من طرف واحد وهو الزعيم، نتيجة الإمكانات البطولية والفنية والجماهيرية الكبيرة التي يملكها ويفاخر بها. وأضافوا: لاعبو الهلال ما زالوا يحتفلون بالإنجاز الآسيوي الكبير، وسينعكس إيجاباً على المستوى الفني، الذي سيكون عالياً ويتمتع به اللاعبون علاوة على الحضور الجماهيري الغفير، الذي من المؤكد أن يملأ مدرجات ملعب المحالة نظراً للقاعدة الجماهيرية الغفيرة التي يملكها الهلال في عسير. وقالوا: ربّما -وبنسبة قليلة جداً- تحدث مفاجأة، وتخرج نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي.يُذكر أن «الهلال» يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 9 جولات، بينما أبها في المركز الـ12، برصيد 13 نقطة من 12 جولة، فيما سيتم استقبال وفد الهلال عند وصولهم إلى مطار أبها الدولي، من قبل ناديي أبها وضمك، ضمن المبادرات التي أعلنتها هيئة تطوير عسير، قبل نهائي كأس دوري أبطال آسيا، تحت شعار «معاً خلف ممثلنا الوطني»، الذي حصل على لقبه الهلال مساء الثلاثاء الماضي، في مباراته أمام بوهانج ستيلز الكوري على ملعب استاد الملك فهد الدولي، وفاز فيه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وستتم إضاءة طريق المطار باللونين الأزرق والأبيض، تكريماً لممثلنا الوطني في آسيا، ويشمل الاستقبال أيضاً تنظيم حفل بمقر إقامة الهلال، وتقديم الهدايا للاعبين وللجهازين الفني والإداري.